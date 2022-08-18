Может ли прививка от оспы, которую ставят в детстве, защитить от оспы обезьян

Доцент кафедры здоровья населения и профилактики заболеваний Калифорнийского университета в Ирвине Эндрю Ноймер отмечает, что определённый уровень защиты всё же такая прививка обеспечивает. Но не настолько сильный, как можно было ожидать.

Исследование, посвящённое изучению вспышки оспы в 1972 году в Югославии, показало, что спустя несколько десятилетий прививка уже становится не такой эффективной. До ликвидации этой вспышки Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали людям проходить ревакцинацию каждые пять лет.

Ещё одно исследование, которое проводилось после последней вспышки оспы обезьян в Соединённых Штатах в 2003 году, дало обнадёживающие результаты. Оказалось, что люди, вакцинированные против оспы, легче переносили заболевание, когда заражались им.

Что касается нынешней вспышки оспы обезьян, то уже были случаи, когда эта болезнь возникала у пожилых. То есть у тех, кто, скорее всего, поставил прививку от оспы ещё в детстве.

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