Может ли у человека быть аллергия на солнце

Состояние, называемое солнечной крапивницей, вызывает зудящую сыпь или крапивницу на коже, что вынуждает ее либо оставаться дома в течение дня, либо закрываться с ног до головы специально разработанной одеждой.

Женщина рассказала, что ей пришлось заплатить более $830 за тонировку окон и более $1000 за замену гардероба на специально разработанную одежду, которая защищает ее кожу от лучей UPF 50+ и выше. При этом она утверждает, что даже антигистаминные препараты и блокаторы не справляются с ее аллергией на солнце.

Но к счастью, она обнаружила препарат под названием XOLAIR, который уменьшает тяжесть воздействия солнца.

На данный момент она занимается тем, что хочет помочь людям с таким же заболеванием, чтобы они не чувствовали себя обделенными. И привлечь внимание общественности к этой болезни.