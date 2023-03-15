Фитнес и здоровье
10:58, 15 марта 2023
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Может ли загрязнённый воздух привести к раку

На этот вопрос ответили учёные

Специалисты отмечают, что загрязнение воздуха приводит к ряду неприятных последствий. В том числе к развитию рака лёгких.

Может ли загрязнённый воздух привести к раку

Фото: Scroll.in

По словам Энн Кирхгоф, доктора философии, магистра здравоохранения, научного сотрудника Института рака Хантсмана и доцент педиатрии в Университете штата Юта (США), загрязнение воздуха связано с окислительных стрессом и с воспалением в клетках. Всё это может привести к повреждению тканей и клеток.

Определённые типа загрязнения воздуха могут привести к определённым разновидностям рака. На сегодняшний день существует множество доказательств того, что при воздействии твёрдых частиц в воздухе повышается риск развития рака лёгких.

Может ли загрязнённый воздух привести к раку

okanozdemir

По мнению экспертов из Национального института наук о здоровье окружающей среды, загрязнение воздуха может способствовать повышению вероятности развития рака молочной железы, лейкемии, неходжкинской лимфомы.

Также в 2013 году Международное агентство по изучению рака объявило загрязнение воздуха - канцерогенным. Другими словами, оно может вызвать рак. По словам специалистов, в сочетании с генетическим фактором и продолжительностью воздействия канцероген способен привести к раку.

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