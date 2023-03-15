Может ли загрязнённый воздух привести к раку

По словам Энн Кирхгоф, доктора философии, магистра здравоохранения, научного сотрудника Института рака Хантсмана и доцент педиатрии в Университете штата Юта (США), загрязнение воздуха связано с окислительных стрессом и с воспалением в клетках. Всё это может привести к повреждению тканей и клеток.

Определённые типа загрязнения воздуха могут привести к определённым разновидностям рака. На сегодняшний день существует множество доказательств того, что при воздействии твёрдых частиц в воздухе повышается риск развития рака лёгких.