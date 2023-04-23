Можете ли вы с уверенностью сказать, следят за вами или нет: ответ науки

В то же время скептики вроде Уайзмана получили по итогам подобных экспериментов отрицательные результаты. Более того, они считают, что исследования, проводимые верующими людьми, имеют массу недостатков. К примеру, участники экспериментов могли просто обнаружить закономерность и использовать её в своих суждениях.

Доктор Кристиан Джарретт, автор этого материала, предлагает менее захватывающее объяснение этого ощущения. Всё дело в том, что каждый раз, когда мы поворачиваемся и замечаем, что кто-то смотрит на нас, мы это запоминаем, а когда мы поворачиваемся и никто не смотрит, мы это уже не запоминаем. Это схоже с чувством, когда вам кажется, что какой-то человек должен вам позвонить или написать и он действительно звонит или пишет. Возникает ощущение, будто мы это предсказали, но это просто совпадение.

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