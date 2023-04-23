Можете ли вы с уверенностью сказать, следят за вами или нет: ответ науки

Можете ли вы с уверенностью сказать, следят за вами или нет: ответ наукиИ почему у вас может возникать такое ощущение
Согласно опросам, 90% людей знают, когда кто-то на них смотрит. То есть они могут как бы почувствовать этот взгляд. Но как это объяснить с научной точки зрения?
Исследования такого феномена, как ощущение на себе пристального взгляда, восходят к началу научной психологии в конце XIX века. А совсем недавно это чувство изучалось Рупертом Шелдрейком (верующий) и Ричардом Уайзманом (скептик).
Такие учёные, как Шелдрейк уверены, что этот эффект реален и люди действительно могут чувствовать, когда на них кто-то смотрит. В ходе экспериментов Шелдрейка выяснилось, что добровольцы немного лучше судили о том, смотрят ли на них, когда за ними действительно наблюдали, чем когда они просто угадывали это.
В то же время скептики вроде Уайзмана получили по итогам подобных экспериментов отрицательные результаты. Более того, они считают, что исследования, проводимые верующими людьми, имеют массу недостатков. К примеру, участники экспериментов могли просто обнаружить закономерность и использовать её в своих суждениях.
Доктор Кристиан Джарретт, автор этого материала, предлагает менее захватывающее объяснение этого ощущения. Всё дело в том, что каждый раз, когда мы поворачиваемся и замечаем, что кто-то смотрит на нас, мы это запоминаем, а когда мы поворачиваемся и никто не смотрит, мы это уже не запоминаем. Это схоже с чувством, когда вам кажется, что какой-то человек должен вам позвонить или написать и он действительно звонит или пишет. Возникает ощущение, будто мы это предсказали, но это просто совпадение.
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