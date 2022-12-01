Можете выдохнуть: с возрастом ежедневный стресс влияет на человека не так сильно

По словам специалиста, это может быть связано с тем, что чем старше мы становимся, тем большее количество социальных ролей осваиваем. Кроме того, с возрастом меняются и эти социальные роли, и наша мотивация. Пожилые люди признаются, что им хочется максимально продуктивно использовать время, которое у них есть, и наслаждаться им.

В ходе нового исследования команда учёных изучила данные Национального исследования повседневного опыта. Участникам этого исследования было от 25 до 74 лет, а всего их было более 3 тысяч. Данные собирались в течение 20-летнего периода.

Так, 20-летние люди сообщали, что сталкиваются со стрессовыми факторами, в течение почти 50 % из 8 дней подряд, а 70-летние - уже в 30 % всех дней.