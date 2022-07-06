Можно ли есть фрукты, если вы следите за фигурой

Можно ли есть фрукты, если вы следите за фигуройИ с чем связаны опасения людей
По словам Нефедовой, многие следящие за фигурой люди отказывают себе в употреблении фруктовых блюд и десертов из-за наличия в них большого количества сахара. Но при этом, они забывают, что пользы от этих продуктов больше, чем вреда.
Во-первых, мы не получаем сахар в таком количестве, как если бы ели конфеты. Во-вторых, вместе с сахаром мы получаем жидкость, клетчатку, нутриенты — как микро, так и макро
К тому же, есть мнение, что фрукты могут вызвать скачок сахара в крови. Однако и здесь диетолог советует не быть столь категоричными, потому что “вы же не глотаете ложку чистого сахара". Она напомнила, во фруктах есть клетчатка, жидкость, что должно препятствовать "сильному скачку сахара в крови", — успокаивает эксперт.
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