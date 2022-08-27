Можно ли есть красное мясо, если у вас повышен уровень холестерина

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Можно ли есть красное мясо, если у вас повышен уровень холестеринаКак обычно, нужен разумный подход
Регулярные физические упражнения, ограничение количества потребляемого алкоголя и отказ от курения могут значительно помочь здоровью при повышенном холестерине, но одним из наиболее важных факторов является ежедневный рацион. Есть мнение, что при таком состоянии нельзя есть красное мясо. Так ли это? Отвечает медицинский эксперт Эми Гудсон (Amy Goodson).
«Всё зависит от самого куска красного мяса, размера порции и продуктов, с которыми вы его сочетаете», — сказала Гудсон.
Следует выбирать более постные куски мяса с меньшим содержанием насыщенных жиров. Меньше этих веществ должно быть и в продуктах, с которыми вы сочетаете кусок говядины.
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