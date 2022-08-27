Можно ли есть красное мясо, если у вас повышен уровень холестерина

«Всё зависит от самого куска красного мяса, размера порции и продуктов, с которыми вы его сочетаете», — сказала Гудсон.

Следует выбирать более постные куски мяса с меньшим содержанием насыщенных жиров. Меньше этих веществ должно быть и в продуктах, с которыми вы сочетаете кусок говядины.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.