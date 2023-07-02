Можно ли избавиться от боле в спине спортивными тренировками

Можно ли избавиться от боле в спине спортивными тренировкамиОбъяснил врач
Врач Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Алексей Исайкин объяснил, необходимо ли «закачивать» мышечный корсет спины для избавления от болей.
Он отметил, что боли бывают первичные (неспецифические), которые не имеют выраженной причины, и вторичные, — обусловленные заболеваниями позвоночника, сердца, желудка и других внутренних органов.
Исайкин подчеркнул, что неспецифические боли зачастую связаны с «изменениями не в мышцах, а в скелетно-мышечных образованиях». Как правило, это мелкие суставы позвоночника. «Боль в межлопаточной области, например, может быть связана с изменениями в суставах в месте прикрепления рёбер к позвонкам», — объяснил эксперт.
Также врач рассказал, что выявить причину боли сложно и необязательно, так как они похожи по клинической картине и лечатся одинаково. Для купирования применяются нестероидные противовоспалительные препараты, а также массаж и мануальная терапия. Поэтому усиленно и целенаправленно «закачивать» мышцы спины бессмысленно — мышечный корсет в итоге от боли не спасает.
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