Можно ли людям с лишним весом заниматься спортом, и какие могут быть последствия

По словам врача, люди с избыточным весом, особенно без подготовки, могут занятиями спортом причинить себе вред: это могут быть болезни сердца из-за резких скачков давления. Поэтому для людей с ожирением, тем более если наблюдаются проблемы с сердцем, это может быть опасно.

Кроме того, полный человек при активных занятиях спортом может травмировать суставы. И чтобы избежать излишней нагрузки на суставы, людям с ожирением стоит обратить внимание на аэробику или плавание.

При лишнем весе трудно регулировать температуру тела, возрастает риск теплового истощения. В силу повышенного потоотделения лучше не тренироваться на открытом воздухе, а в зале. К тому же на тренировки рекомендуется надевать лёгкую одежду.

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