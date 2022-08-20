Можно ли пить вино при высоком давлении

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Можно ли пить вино при высоком давленииЕсли коротко, то лучше, конечно, не пить
Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют людям ограничивать потребление алкоголя, чтобы снизить артериальное давление. Это заставляет людей задаваться вопросом, могут ли они время от времени пить вино. Издание Eat this, not that! переадресовало этот вопрос магистру здравоохранения Тристе Бест (Trista Best).
«Когда речь идёт об алкоголе и хронических заболеваниях, самый простой ответ — воздержаться от употребления спиртного», — отметила специалист. Однако иногда людям с гипертонией всё же можно выпить немного вина. Главное, не перебарщивать.
Слишком большое количество алкоголя может повлиять на ваше кровяное давление несколькими способами. «Во-первых, кровеносные сосуды после спиртного сужаются намного сильнее, чем обычно, а во-вторых, вырабатывается влияющий на давление гормон кортизол.
По словам Бест, умеренность — это одна порция напитка в день для женщин и две — для мужчин.
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