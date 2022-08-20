Можно ли пить вино при высоком давлении

«Когда речь идёт об алкоголе и хронических заболеваниях, самый простой ответ — воздержаться от употребления спиртного», — отметила специалист. Однако иногда людям с гипертонией всё же можно выпить немного вина. Главное, не перебарщивать.

Слишком большое количество алкоголя может повлиять на ваше кровяное давление несколькими способами. «Во-первых, кровеносные сосуды после спиртного сужаются намного сильнее, чем обычно, а во-вторых, вырабатывается влияющий на давление гормон кортизол.

По словам Бест, умеренность — это одна порция напитка в день для женщин и две — для мужчин.

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