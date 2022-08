Можно ли пить вино при высоком давлении

Если коротко, то лучше, конечно, не пить

Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют людям ограничивать потребление алкоголя, чтобы снизить артериальное давление. Это заставляет людей задаваться вопросом, могут ли они время от времени пить вино. Издание Eat this, not that! переадресовало этот вопрос магистру здравоохранения Тристе Бест (Trista Best).