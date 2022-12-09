Можно ли похудеть на диете «не более 2000 калорий в день»? Не всегда

По словам Джозефа Сен-Пьера (Joseph St. Pierre), доктора медицинских наук, «на самом деле не существует стандартного количества ежедневных калорий. У всех оно разное». Например, данные опроса, которые определяли рекомендуемую суточную норму ещё в 90-х годах, на самом деле указывали на более высокий показатель в 2400 калорий. Однако в итоге выбрали 2000, потому что считалось, что лучше потреблять меньше калорий, чем переедать.

В реальности необходимо учитывать множество факторов, таких как генетика, образ жизни и многое другое. Так, высокому человеку может потребоваться около 3000 калорий в день, а низкому 2000 будет много. Кроме того, не все калории одинаковые. Лучше держаться подальше от фастфуда и сладкого.