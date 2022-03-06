Можно ли похудеть на фастфуде

На самом деле, похудеть можно, питаясь чем угодно. Однако фитнес-тренеры и диетологи всё равно настаивают на том, чтобы люди не прибегали к фастфуду. Один из фитнес-тренеров отметил, что «каждый человек может высчитать свою норму калорий, получив лёгкий дефицит, необходимый для похудения, и точно так же, как на куриной грудке, сбросить вес». Впрочем, в случае с фастфудом есть нюансы.

Во-первых, человек будет постоянно испытывать голод на такой «диете». Во-вторых, в фастфуде много насыщенных жиров, разнообразных специй, муки высшего сорта, сахаров и глюкозных сиропов, усилителей вкуса. Всё это не полезно для организма.

Эксперты отметили, что от фастфудной диеты можно получить только колоссальную потерю мышц, приобретение огромного количества жира и проблемы со здоровьем.

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