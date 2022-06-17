Можно ли восстановить сердечные мышцы после инфаркта

По словам авторов работы, это революционное открытие может стать мощной клинической стратегией для лечения сердечных заболеваний у людей.

Новая технология, разработанная группой исследователей, использует синтетическую рибонуклеиновую кислоту (мРНК) для доставки мутировавших факторов транскрипции - белков, контролирующих преобразование ДНК в РНК - в сердца мышей.

“Никому не удавалось сделать это в такой степени, и мы думаем, что это может стать возможным методом лечения для людей”, - сказал руководитель исследованя

Исследователи продемонстрировали, что два мутировавших транскрипционных фактора, Stemin и YAP5SA, работают в тандеме для увеличения репликации кардиомиоцитов, или клеток сердечной мышцы, выделенных из сердца мыши.

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