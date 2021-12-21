МТС дарит год бесплатной связи при покупке устройств Samsung

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МТС дарит год бесплатной связи при покупке устройств SamsungУмных часов
Компания Samsung объединилась с оператором сотовой связи МТС, чтобы запустить акцию для покупателей устройств Galaxy Watch4 LTE и Galaxy Watch4 Classic LTE. Они в подарок получат год бесплатной связи на электронной SIM-карте.
Специальное предложение действует до 15 января 2022 года включительно. В этот период можно купить часы серии Galaxy Watch4 LTE в фирменном интернет-магазине Samsung и магазинах-партнёрах и получить 1 ГБ мобильного интернета, 300 минут разговоров и 300 SMS ежемесячно бесплатно в течение года.
Часы Samsung поддерживают виртуальную SIM-карту, поэтому можно воспользоваться подарком прямо с них. Устройства позволяют выходить в интернет и использовать приложения, даже если нет подключения к Wi-Fi.
Модель Galaxy Watch4 Classic LTE 46 мм стоит 34 990 рублей, а Galaxy Watch4 LTE 40 мм — 24 990 рублей. eSIM нужно будет получить лично в салоне связи или на сайте МТС.
Источник: Samsung