МТС дарит год бесплатной связи при покупке устройств Samsung

Специальное предложение действует до 15 января 2022 года включительно. В этот период можно купить часы серии Galaxy Watch4 LTE в фирменном интернет-магазине Samsung и магазинах-партнёрах и получить 1 ГБ мобильного интернета, 300 минут разговоров и 300 SMS ежемесячно бесплатно в течение года.

Часы Samsung поддерживают виртуальную SIM-карту, поэтому можно воспользоваться подарком прямо с них. Устройства позволяют выходить в интернет и использовать приложения, даже если нет подключения к Wi-Fi.

Модель Galaxy Watch4 Classic LTE 46 мм стоит 34 990 рублей, а Galaxy Watch4 LTE 40 мм — 24 990 рублей. eSIM нужно будет получить лично в салоне связи или на сайте МТС.