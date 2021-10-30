МТС продаёт умные часы Huawei по минимальной цене

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МТС продаёт умные часы Huawei по минимальной ценеАктуально на момент публикации
В интернет-магазине МТС идёт распродажа часов Honor Watch Magic 2 46 мм по самой низкой на данный момент цене — около 8000 рублей.
МТС указал, что в обычное время часы стоят 12 990, но специальная цена на них сейчас составляет 10 990. Также можно применить в корзине промокод «HOME100» и финальная цена выйдет в 7990 рублей:
Часы Honor Magic Watch 2 сделаны из нержавеющей стали, оснащены ярким светодиодным дисплеем диагональю 1,39 дюйма, процессором Kirin A1. Доступна поддержка 15 видов активностей — от ходьбы до плавания. Аккумулятор может держать заряд до 14 дней. Ещё у часов есть датчик сердечного ритма, мониторинг калорий и уровня кислорода в крови (SpO2).
Источник: МТС