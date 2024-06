Мутации рака мозга во время операции начали оценивать

Новой системой

Исследователи клиники Майо разработали хирургическую платформу для выявления мутаций рака мозга в режиме реального времени. Новая технология, подробно описанная в Proceedings of the National Academy of Sciences, использует масс-спектрометрию для обнаружения мутаций изоцитратдегидрогеназы (IDH) во время операции.