Мутации рака мозга во время операции начали оценивать

Эти мутации имеют решающее значение при глиомах — распространенной и агрессивной форме рака мозга с низким уровнем выживаемости. В ходе исследования было проанализировано более 240 биопсий тканей пациентов с глиомой, что позволило быстро выявить мутации IDH в течение двух минут. Такая быстрая оценка позволяет хирургам принимать взвешенные решения во время операции, потенциально улучшая состояние пациентов за счет адаптации лечения к молекулярным характеристикам опухоли.

Альфредо Киньонес-Хинохоса, старший автор и заведующий отделением нейрохирургии в клинике Майо, подчеркивает потенциал платформы для локального лечения пациентов во время операции. Такой подход может повысить эффективность последующей химиотерапии и лучевой терапии за счет воздействия на рак до его дальнейшего распространения.

Исследователи достигли 100-процентной точности в диагностике мутаций IDH и в настоящее время расширяют свои исследования для выявления других опухолевых сигнатур.

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