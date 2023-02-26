Мужчина 100 дней носил датчик сахара в крови. Вот что он узнал

Мужчина отметил, что начал следить за своим сахаром в крови по нескольким причинам. Одна из них — у него в ДНК обнаружился полиморфизм rs10830963 (C /G), который связан с повышенным риском развития инсулинорезистентности и диабета 2-го типа.

Биохакер увидел, что самый резкий всплеск глюкозы в крови за время ношения датчика пришёлся на июль. Мужчина объясняет это возросшим уровнем стресса и тем, что летом был менее разборчивым в еде. Худший период по уровню глюкозы натощак у мужчины пришёлся на ноябрь. Позже мужчина пришёл к выводу, что повлияли на это небольшие отклонения от здорового питания. Кроме того, согласно одному исследованию, у людей, склонных к диабету, зимой и осенью уровень сахара в крови выше, чем летом.

Мужчина также посоветовал перекусывать незадолго до интенсивной тренировки, если вы хотите избежать резких колебаний уровня глюкозы. Ещё он заметил, что чем ниже вариабельность уровня сахара, тем лучше настроение. «Так что, если вам становится тяжело на душе без особой причины, проанализируйте, что вы ели последние 12 часов», — отметил автор. Сауна же, как оказалось, не особо влияет на показатель глюкозы в крови.