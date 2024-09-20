Мужчина 6 лет высмаркивал мозговую жидкость вместо соплей

Энцефалоцеле обычно является редким врожденным дефектом, но в данном случае оно развилось из-за травмы, полученной в результате аварии. Сначала пациент отказывался от лечения, и с годами его состояние ухудшилось. После того как он наконец согласился на операцию, нейрохирурги восстановили перелом черепа и вернули мозговое вещество на свое место.

После операции пациент полностью выздоровел и избавился от всех симптомов, включая насморк. Врачи подчеркнули важность раннего вмешательства в подобных случаях.

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