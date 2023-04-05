Мужчина оказался парализован после неудачного высмаркивания

Инцидент вызвал повреждение спинного мозга, что привело к параличу. Мужчина провел шесть часов на операционном столе и имел шестимесячный период восстановления, но, несмотря на попытки реабилитации, врачи заявили, что полное выздоровление маловероятно.

Несмотря на некоторое улучшение со временем, мужчина до сих пор не может стоять.

Броннер также упомянула, что за день до происшествия муж сказал ей, что "грядет что-то плохое", и это воспоминание до сих пор вызывает у нее мурашки по коже.

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