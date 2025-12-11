Мужчина перенес инсульт из-за обильного употребления энергетиков

Мужчина поступил в больницу с онемением левой стороны тела и очень высоким давлением — 254/150 мм рт. ст. После обследований врачи не нашли других причин инсульта, кроме хронически повышенного давления, вероятно вызванного чрезмерным кофеином.

Пациент прошёл лечение и продолжал принимать препараты для снижения давления, но после отказа от энергетиков его показатели нормализовались. В течение восьми лет давление оставалось в норме, а инсульт больше не повторялся. Тем не менее, небольшое онемение на левой стороне тела сохраняется.

Врачи отмечают, что энергетические напитки могут повышать риск инсульта и сердечно-сосудистых проблем из-за кофеина, сахара и других добавок, таких как таурин, женьшень и гуарана, усиливающих эффект кофеина. Чрезмерное потребление может вызывать скачки давления, сужение сосудов и аритмию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.