Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 декабря 2025, 22:30
1 мин.

Мужчина перенес инсульт из-за обильного употребления энергетиков

Чрезмерное потребление энергетиков опасно инсультом даже здоровым людям
В Великобритании 50-летний мужчина, ведущий активный образ жизни, перенес инсульт после регулярного употребления восьми энергетических напитков в день. Каждый напиток содержал 160 мг кофеина, что в сумме превышает безопасную дневную норму в три раза.
Мужчина перенес инсульт из-за обильного употребления энергетиков

© Ferra.ru

Мужчина поступил в больницу с онемением левой стороны тела и очень высоким давлением — 254/150 мм рт. ст. После обследований врачи не нашли других причин инсульта, кроме хронически повышенного давления, вероятно вызванного чрезмерным кофеином.

Пациент прошёл лечение и продолжал принимать препараты для снижения давления, но после отказа от энергетиков его показатели нормализовались. В течение восьми лет давление оставалось в норме, а инсульт больше не повторялся. Тем не менее, небольшое онемение на левой стороне тела сохраняется.

Врачи отмечают, что энергетические напитки могут повышать риск инсульта и сердечно-сосудистых проблем из-за кофеина, сахара и других добавок, таких как таурин, женьшень и гуарана, усиливающих эффект кофеина. Чрезмерное потребление может вызывать скачки давления, сужение сосудов и аритмию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Сердце
,
#здоровье