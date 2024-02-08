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Фитнес и здоровье
Опубликовано 08 февраля 2024, 20:34
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Мужчина пожаловался на… двухдневную эрекцию

Он борется за медицинскую помощь
Стивен Данкуа, 42-летний пациент с серповидно-клеточной анемией, переживает тяжелые испытания приапизмом — редким заболеванием, из-за которого его пенис остается эрегированным, даже без какой-либо сексуальной стимуляции. В беседе с телеканалом TV3 Данкуа рассказал о своих мучениях, не имея возможности мочиться, спать или найти облегчение от мучительной боли.

Непонятый членами семьи, Данкуа в одиночку справляется с мучениями, подумывая о самых радикальных решениях проблемы из-за невыносимых страданий. По настоянию врачей Учебной больницы Корле Бу он ищет средства на лекарства и операцию, чтобы предотвратить возможные опасные для жизни осложнения.

Приапизм, часто поражающий пациентов с серповидно-клеточной анемией, таких как Данкуа, представляет собой как краткосрочные, так и долгосрочные проблемы, подчеркивает уролог. Это состояние, характеризующееся длительной и болезненной эрекцией, требует срочной медицинской помощи, чтобы предотвратить необратимые повреждения или такие осложнения, как эректильная дисфункция.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:GhanaWeb
Автор:Максим Многословный
Теги:
#здоровье
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#медицина