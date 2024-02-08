Мужчина пожаловался на… двухдневную эрекцию

Непонятый членами семьи, Данкуа в одиночку справляется с мучениями, подумывая о самых радикальных решениях проблемы из-за невыносимых страданий. По настоянию врачей Учебной больницы Корле Бу он ищет средства на лекарства и операцию, чтобы предотвратить возможные опасные для жизни осложнения.

Приапизм, часто поражающий пациентов с серповидно-клеточной анемией, таких как Данкуа, представляет собой как краткосрочные, так и долгосрочные проблемы, подчеркивает уролог. Это состояние, характеризующееся длительной и болезненной эрекцией, требует срочной медицинской помощи, чтобы предотвратить необратимые повреждения или такие осложнения, как эректильная дисфункция.

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