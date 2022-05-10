Мужчина пытался вернуть сломанные Apple Watch по гарантии, но лишился денег

Мужчина пытался вернуть сломанные Apple Watch по гарантии, но лишился денегК счастью, их ему уже вернули
На момент поломки на часы всё ещё действовала годовая гарантия производителя, кроме того Сон приобрёл двухлетнюю подписку AppleCare+. Мужчина договорился с Apple о том, чтобы новые часы на замену старых ему прислали домой через курьерскую службу FedEx. По условиям гарантии он должен был вернуть неисправные Apple Watch в течение двух недель, чтобы с него не взяли плату.
Как только новые часы прибыли, Сон упаковал часы и отправил их в FedEx. В течение следующих нескольких месяцев Сон думал, что проблема решена. Оказалось, что это не так.
В прошлом месяце мужчина обнаружил на карте списанную сумму в размере 328 долларов. После звонка в Apple он выяснил, что компания удержала с него стоимость новых часов якобы потому, что так и не получила старые. Стало ясно, что дело в FedEx. Далее проследовало множество трудных диалогов с двумя компаниями, однако в результате мужчина смог вернуть свои деньги.