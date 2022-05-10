Мужчина пытался вернуть сломанные Apple Watch по гарантии, но лишился денег

На момент поломки на часы всё ещё действовала годовая гарантия производителя, кроме того Сон приобрёл двухлетнюю подписку AppleCare+. Мужчина договорился с Apple о том, чтобы новые часы на замену старых ему прислали домой через курьерскую службу FedEx. По условиям гарантии он должен был вернуть неисправные Apple Watch в течение двух недель, чтобы с него не взяли плату.

Как только новые часы прибыли, Сон упаковал часы и отправил их в FedEx. В течение следующих нескольких месяцев Сон думал, что проблема решена. Оказалось, что это не так.

В прошлом месяце мужчина обнаружил на карте списанную сумму в размере 328 долларов. После звонка в Apple он выяснил, что компания удержала с него стоимость новых часов якобы потому, что так и не получила старые. Стало ясно, что дело в FedEx. Далее проследовало множество трудных диалогов с двумя компаниями, однако в результате мужчина смог вернуть свои деньги.