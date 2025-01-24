Мужчина сел на диету из масла и сыра, и из его кожи начал вытекать холестерин

Мужчина сел на диету из масла и сыра, и из его кожи начал вытекать холестеринИз его тела сочится холестерин
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Мужчина, которому было за 40, придерживался «плотоядной диеты», употребляя до 9 кг сыра, масла и бургеров ежедневно. Хотя он заметил потерю веса и повышение энергии, врачи обнаружили, что высокий уровень холестерина вызвал состояние, называемое ксантелазмой. Это происходит, когда избыток холестерина вытекает из кровеносных сосудов и образует желтые отложения, часто на коже.
Хотя ксантелазма иногда наблюдается вокруг глаз, она может возникнуть в любом месте тела и связана с болезнями сердца из-за высокого уровня холестерина. Хотя в данном случае не уточняется состояние здоровья мужчины в долгосрочной перспективе, он служит «предупреждением».
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