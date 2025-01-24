Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 января 2025, 15:00
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Мужчина сел на диету из масла и сыра, и из его кожи начал вытекать холестерин

Из его тела сочится холестерин
Мужчина из Флориды перешел на экстремальную диету с высоким содержанием жиров, ежедневно употребляя большое количество сыра, масла и говядины. Через восемь месяцев у него появились желтые шишки на ладонях, ступнях и локтях. Врачи обнаружили, что уровень холестерина подскочил до более чем 1 000 мг/дл — намного выше, чем здоровый диапазон менее 200 мг/дл.
Мужчина сел на диету из масла и сыра, и из его кожи начал вытекать холестерин

© Ferra

Мужчина, которому было за 40, придерживался «плотоядной диеты», употребляя до 9 кг сыра, масла и бургеров ежедневно. Хотя он заметил потерю веса и повышение энергии, врачи обнаружили, что высокий уровень холестерина вызвал состояние, называемое ксантелазмой. Это происходит, когда избыток холестерина вытекает из кровеносных сосудов и образует желтые отложения, часто на коже.

Мужчина сел на диету из масла и сыра, и из его кожи начал вытекать холестерин
© JAMA Cardiologym 2024, Marmagkiolis et al.

Хотя ксантелазма иногда наблюдается вокруг глаз, она может возникнуть в любом месте тела и связана с болезнями сердца из-за высокого уровня холестерина. Хотя в данном случае не уточняется состояние здоровья мужчины в долгосрочной перспективе, он служит «предупреждением».

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ArsTechnica
Автор:Максим Многословный
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