Мужчина сел на диету из масла и сыра, и из его кожи начал вытекать холестерин

Хотя ксантелазма иногда наблюдается вокруг глаз, она может возникнуть в любом месте тела и связана с болезнями сердца из-за высокого уровня холестерина. Хотя в данном случае не уточняется состояние здоровья мужчины в долгосрочной перспективе, он служит «предупреждением».

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