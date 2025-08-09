Мужчина собирался похудеть по советам ChatGPT, но добился лишь психоза

Мужчина обратился в больницу с паранойей, галлюцинациями и отказом пить воду. Врачи диагностировали у него психоз и поместили в психиатрическую клинику. После лечения препаратами и капельницами состояние пациента улучшилось, и через три недели его выписали.

По словам врачей, ChatGPT, скорее всего, неправильно интерпретировал запрос, посоветовав заменить хлорид (обычную соль) на бромид, не предупредив о вреде.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.