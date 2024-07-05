Мужчина за 21 день заразил обезьяньей оспой 75 человек. Он с ними спал

Согласно данным, опубликованным в журнале The Irish Medical Journal и переданным RTE, за этот период было выявлено 229 случаев заболевания обезьяньей оспой, причем каждому десятому пациенту потребовалась госпитализация.

Исследование показало, что среднее число сексуальных партнеров среди пациентов до заражения составляло два за 21 день, но один человек успел вступить в связь с 75 партнерами, все из которых впоследствии заразились обезьяньей оспой. В группу заболевших в основном входили люди в возрасте до 35 лет (46 %), а самому пожилому пациенту было 68 лет. Примерно две трети были гражданами Ирландии, а остальные - выходцами из Латинской Америки.

Пик вспышки обезьяньей оспы в Ирландии пришелся на лето 2022 года, а в последующие месяцы резко пошел на спад.