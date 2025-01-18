Опубликовано 18 января 2025, 02:451 мин.
Мужчина за рулём потерял сознание и перевернулся — Apple Watch спасли ему жизньApple Watch спасли человеку жизнь во время аварии
55-летний мужчина из Массачусетса считает, что часы Apple Watch спасли ему жизнь после того, как он потерял сознание за рулем и врезался на своем автомобиле в бассейн соседа. 16 декабря Брент Хилл почувствовал себя плохо, когда ехал домой, и следующее, что он помнит, — это то, что он очнулся в своей перевернувшейся машине в бассейне.
Придя в себя, Хилл услышал голос на своих Apple Watch — сначала он подумал, что это звонок с того света, но оказалось, что это служба спасения, с которой автоматически связалась функция обнаружения дорожно-транспортных происшествий на устройстве.
Apple Watch зафиксировали аварию и позвонили в службу спасения, предложив Хиллу помощь в момент паники. По его словам, эта поддержка помогла ему сохранить спокойствие и не дала утонуть, поскольку он был дезориентирован и не слышал, что происходит за пределами машины.
Функция обнаружения дорожно-транспортных происшествий доступна на новых моделях Apple Watch и может автоматически оповещать экстренные службы после серьезной автомобильной аварии.