Придя в себя, Хилл услышал голос на своих Apple Watch — сначала он подумал, что это звонок с того света, но оказалось, что это служба спасения, с которой автоматически связалась функция обнаружения дорожно-транспортных происшествий на устройстве.

Apple Watch зафиксировали аварию и позвонили в службу спасения, предложив Хиллу помощь в момент паники. По его словам, эта поддержка помогла ему сохранить спокойствие и не дала утонуть, поскольку он был дезориентирован и не слышал, что происходит за пределами машины.

Функция обнаружения дорожно-транспортных происшествий доступна на новых моделях Apple Watch и может автоматически оповещать экстренные службы после серьезной автомобильной аварии.