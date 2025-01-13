Мужчины чаще умирают от физических травм мозга, выяснили учёные США

Опубликовано 13 января 2025, 11:151 мин.
Мужчины чаще умирают от физических травм мозга, выяснили учёные СШАИсследование показывает не самую лучшую мужскую судьбу
Новый анализ данных по США показывает, что мужчины более чем в три раза чаще умирают от травматических повреждений головного мозга (ТПГМ) по сравнению с женщинами. В 2021 году смертность от ТПГМ у мужчин составляла 30,5 на 100 000 человек, а у женщин — 9,4.
Пожилые люди, особенно в возрасте 75 лет и старше, подвергаются наибольшему риску, причем наиболее распространенной причиной являются непреднамеренные падения. Среди американских индейцев и коренных жителей Аляски также наблюдается значительно более высокий уровень смертности от ТПГМ по сравнению с другими группами.
Анализ показал, что в 2021 году общее число смертей, связанных с ТПГМ, составило 69 473, а основными причинами были в том числе и «непреднамеренные падения». В исследовании содержится призыв к медицинским работникам обратить внимание на группы повышенного риска для «раннего вмешательства».
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