Мужчины чаще умирают от физических травм мозга, выяснили учёные США

Пожилые люди, особенно в возрасте 75 лет и старше, подвергаются наибольшему риску, причем наиболее распространенной причиной являются непреднамеренные падения. Среди американских индейцев и коренных жителей Аляски также наблюдается значительно более высокий уровень смертности от ТПГМ по сравнению с другими группами.

Анализ показал, что в 2021 году общее число смертей, связанных с ТПГМ, составило 69 473, а основными причинами были в том числе и «непреднамеренные падения». В исследовании содержится призыв к медицинским работникам обратить внимание на группы повышенного риска для «раннего вмешательства».

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