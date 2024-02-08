Музыка — больше, чем просто развлечение для пожилых людей: исследованиеНовый ключ к счастью
В опросе приняли участие 1200 взрослых в возрасте 50−80 лет. Основные выводы следующие:
-
75% опрошенных считают, что музыка помогает им расслабиться и снять стресс.
-
65% говорят, что она улучшает их психическое здоровье и общее настроение.
-
60% испытывают мотивацию и чувствуют прилив сил под воздействием музыки.
-
8% участвуют в групповом пении или играют музыку вместе с другими.
-
19% считают, что сейчас музыка важнее, чем в юности.
Джоэл Хауэлл, доктор медицины, доктор философии, подчеркивает положительное влияние музыки на здоровье, включая регулирование кровяного давления и снижение депрессии. Сара Ленц Лок из AARP подчеркивает способность музыки улучшать настроение, укреплять социальные связи и потенциально влиять на здоровье мозга.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.