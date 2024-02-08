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Фитнес и здоровье
Опубликовано 08 февраля 2024, 20:02
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Музыка — больше, чем просто развлечение для пожилых людей: исследование

Новый ключ к счастью
Забудьте о вечерах лото и кружках вязания — новый опрос показывает, что музыка может быть ключом к счастью и здоровью пожилых людей. Почти все респонденты, а именно 98%, отметили, что занятия музыкой приносят хотя бы одну пользу их здоровью.

В опросе приняли участие 1200 взрослых в возрасте 50−80 лет. Основные выводы следующие:

  • 75% опрошенных считают, что музыка помогает им расслабиться и снять стресс.

  • 65% говорят, что она улучшает их психическое здоровье и общее настроение.

  • 60% испытывают мотивацию и чувствуют прилив сил под воздействием музыки.

  • 8% участвуют в групповом пении или играют музыку вместе с другими.

  • 19% считают, что сейчас музыка важнее, чем в юности.

Джоэл Хауэлл, доктор медицины, доктор философии, подчеркивает положительное влияние музыки на здоровье, включая регулирование кровяного давления и снижение депрессии. Сара Ленц Лок из AARP подчеркивает способность музыки улучшать настроение, укреплять социальные связи и потенциально влиять на здоровье мозга.

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