Музыка — больше, чем просто развлечение для пожилых людей: исследование

Новый ключ к счастью

Забудьте о вечерах лото и кружках вязания — новый опрос показывает, что музыка может быть ключом к счастью и здоровью пожилых людей. Почти все респонденты, а именно 98%, отметили, что занятия музыкой приносят хотя бы одну пользу их здоровью.