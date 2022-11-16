На эти четыре болезни указывает боль в правой верхней части живота

Изжога. Это состояние считается не опасным. Тем не менее оно довольно неприятное: человек может ощущать жжение в груди, боль в верхней части желудка, кислый привкус во рту. Обратитесь к врачу, если вы заметили у себя также следующие симптомы: рвота, усталость, трудности с глотанием, потеря веса, ощущение комка в желудке.