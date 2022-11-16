На эти четыре болезни указывает боль в правой верхней части живота

На эти четыре болезни указывает боль в правой верхней части животаОтноситесь внимательнее к своему здоровью
Боль в животе может стать предупреждающим симптомом нескольких заболеваний. Всего их четыре.
В большинстве случаев боль в животе не указывает на серьёзную болезнь. Но всё же перестраховаться стоит. Особенно если это боль, которая возникла в верхней правой части живота.
Изжога. Это состояние считается не опасным. Тем не менее оно довольно неприятное: человек может ощущать жжение в груди, боль в верхней части желудка, кислый привкус во рту. Обратитесь к врачу, если вы заметили у себя также следующие симптомы: рвота, усталость, трудности с глотанием, потеря веса, ощущение комка в желудке.
COVID-19. Однако исследования показывают, что этот симптом при ковиде встречается довольно редко.
Жировая болезнь печени. Она может быть связана с большим количеством факторов, включая употребление алкоголя. Боль в животе при этой болезни появляется уже на поздней стадии: когда возникает фиброз.
Рак. Боль в животе может указывать на рак поджелудочной железы, рак желудка.
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