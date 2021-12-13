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На фото попали новые часы Huawei с измерением артериального давления

Эта функция видна на снимках
23 декабря ждут презентацию новых умных часов Huawei Watch D. Они будут отличаться опцией по измерению кровяного давления. На днях в сеть утекла коробка из-под устройства, а теперь же появились фотографии самих часов.
На фото попали новые часы Huawei с измерением артериального давления

Снимки Watch D опубликовали в китайской соцсети Weibo. Как и предполагалось ранее, часы смогут измерять артериальное давление, что по-прежнему является редкостью среди подобных устройств. Новые фото показывают нам коробку и детали об этой опции. Стало ясно, что часы будут отображать показатели давления, а также пульс.

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Кроме того, носимое устройство будет отслеживать ЭКГ. Сообщается, что Huawei также сотрудничает с китайскими институтами здравоохранения: данные об артериальном давлении из Watch D смогут помогать врачам для работы с пациентами с гипертонией.

Сами часы будут иметь прямоугольными с двумя кнопками с правой стороны, одна из которых предназначена для меню здоровья. Устройство будет работать под управлением HarmonyOS из коробки. Пока неизвестно, выйдут ли часы за пределами Китая.

Источник: GSMArena
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