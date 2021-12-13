На фото попали новые часы Huawei с измерением артериального давления

Кроме того, носимое устройство будет отслеживать ЭКГ. Сообщается, что Huawei также сотрудничает с китайскими институтами здравоохранения: данные об артериальном давлении из Watch D смогут помогать врачам для работы с пациентами с гипертонией.

Сами часы будут иметь прямоугольными с двумя кнопками с правой стороны, одна из которых предназначена для меню здоровья. Устройство будет работать под управлением HarmonyOS из коробки. Пока неизвестно, выйдут ли часы за пределами Китая.