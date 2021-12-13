На фото попали новые часы Huawei с измерением артериального давления

На фото попали новые часы Huawei с измерением артериального давленияЭта функция видна на снимках
Снимки Watch D опубликовали в китайской соцсети Weibo. Как и предполагалось ранее, часы смогут измерять артериальное давление, что по-прежнему является редкостью среди подобных устройств. Новые фото показывают нам коробку и детали об этой опции. Стало ясно, что часы будут отображать показатели давления, а также пульс.
Кроме того, носимое устройство будет отслеживать ЭКГ. Сообщается, что Huawei также сотрудничает с китайскими институтами здравоохранения: данные об артериальном давлении из Watch D смогут помогать врачам для работы с пациентами с гипертонией.
Сами часы будут иметь прямоугольными с двумя кнопками с правой стороны, одна из которых предназначена для меню здоровья. Устройство будет работать под управлением HarmonyOS из коробки. Пока неизвестно, выйдут ли часы за пределами Китая.