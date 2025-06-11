Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 июня 2025, 18:05
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На границе России и Казахстана нашли новый вид целебного растения

Астрагал Иванова
Учёные из России и Казахстана обнаружили новый вид лекарственного растения — астрагала. Его нашли в Индерском районе, на границе двух стран. Растение получило название «астрагал Иванова» в честь ботаника Всеволода Иванова, руководителя научной школы в Западно-Казахстанском университете.
На границе России и Казахстана нашли новый вид целебного растения
© АГУ

Открытие сделали сотрудники Астраханского государственного университета вместе с коллегами из Казахстана и Ботанического сада Уральского отделения РАН. Образец растения передан в главный ботанический гербарий России в Санкт-Петербурге и внесён в международную базу данных.

Астрагал Иванова — это небольшой полукустарник с кремовыми или розоватыми цветами и полыми бобами, содержащими семена. Всего в мире известно около 5000 видов астрагала. Это растение известно своими полезными свойствами: оно укрепляет иммунитет, помогает в борьбе с простудой, гриппом, болезнями сердца и даже раком.

Учёные продолжают изучать новые виды астрагала, чтобы использовать их в медицине. В ходе экспедиции также обнаружены ещё три новых вида растений, и рассматривается идея создания охраняемой природной зоны на этой территории.

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