На границе России и Казахстана нашли новый вид целебного растения

Открытие сделали сотрудники Астраханского государственного университета вместе с коллегами из Казахстана и Ботанического сада Уральского отделения РАН. Образец растения передан в главный ботанический гербарий России в Санкт-Петербурге и внесён в международную базу данных.

Астрагал Иванова — это небольшой полукустарник с кремовыми или розоватыми цветами и полыми бобами, содержащими семена. Всего в мире известно около 5000 видов астрагала. Это растение известно своими полезными свойствами: оно укрепляет иммунитет, помогает в борьбе с простудой, гриппом, болезнями сердца и даже раком.

Учёные продолжают изучать новые виды астрагала, чтобы использовать их в медицине. В ходе экспедиции также обнаружены ещё три новых вида растений, и рассматривается идея создания охраняемой природной зоны на этой территории.

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