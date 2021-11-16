На какие болезни может указывать состояние ротовой полости

Специалист призвал обратить внимание на внешний вид языка. Белый налёт на нём или малиновый цвет говорят о состоянии системы пищеварения, могут указывать на авитаминоз, иммунодефицит, даже на лучевую болезнь. Если есть воспаление, язвочки на языке, на щеках изнутри, на слизистой — это может быть признаком стоматита. Состояние десен может говорить о пародонтите. Стоит следить за воспалением миндалин и задней стенки глотки.

Врач отметил, что при наличии вышеуказанных симптомов следует обратиться к специалисту, в большинстве случаев к терапевту. Жемчугов уточнил, что определить коронавирусную инфекцию по внешнему виду ротовой полости не получится.

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