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На какие болезни может указывать состояние ротовой полости

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Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, какие признаки болезней можно увидеть по состоянию ротовой полости.
На какие болезни может указывать состояние ротовой полости

Специалист призвал обратить внимание на внешний вид языка. Белый налёт на нём или малиновый цвет говорят о состоянии системы пищеварения, могут указывать на авитаминоз, иммунодефицит, даже на лучевую болезнь. Если есть воспаление, язвочки на языке, на щеках изнутри, на слизистой — это может быть признаком стоматита. Состояние десен может говорить о пародонтите. Стоит следить за воспалением миндалин и задней стенки глотки.

Врач отметил, что при наличии вышеуказанных симптомов следует обратиться к специалисту, в большинстве случаев к терапевту. Жемчугов уточнил, что определить коронавирусную инфекцию по внешнему виду ротовой полости не получится.

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Источник: Радио Sputnik
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