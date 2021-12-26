На какие проблемы со здоровьем указывает странное урчание в животе

Бывает, что из живота человека доносятся странные звуки. Они похожи на шум воды, которая идёт по трубам. Специалисты утверждают, что это может быть сигналом проблем в организме.

Так, врачи-гастроэнтерологи и гепатологи подчёркивают, что подобные звуки могут даже свидетельствовать о каких-то скрытых заболеваниях. Однако всё это может быть и из-за того, что человек съел продукты с высоким содержанием клетчатки.