На какие проблемы со здоровьем указывает странное урчание в животе

На какие проблемы со здоровьем указывает странное урчание в животеСообщает издание Sayidy
Бывает, что из живота человека доносятся странные звуки. Они похожи на шум воды, которая идёт по трубам. Специалисты утверждают, что это может быть сигналом проблем в организме.
Так, врачи-гастроэнтерологи и гепатологи подчёркивают, что подобные звуки могут даже свидетельствовать о каких-то скрытых заболеваниях. Однако всё это может быть и из-за того, что человек съел продукты с высоким содержанием клетчатки.
Кроме того, урчание способно указывать на расстройство пищеварительной системы либо на голод. Такое встречается у большинства.
В то же время ряд научных исследований утверждает, что урчание может быть вызвано приёмом различных препаратов, инфекциями, связанными с пищеварением, грыжей в брюшной стенке, уменьшением кровотока в кишечнике, нарушением уровня калия или кальция в организме, опухолью желудка, кишечной непроходимостью, язвой, кровотечением в ЖКТ.
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