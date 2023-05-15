На какие проблемы со здоровьем указывает сухость во рту? Отвечает стоматолог

Причин сухости во рту может быть множество: от приёма лекарств до стресса. Также существует ряд исследований, которые связывают сухость во рту с сахарным диабетом, раком, аутоиммунными заболеваниями.

Вместе с тем в целом сухость во рту встречается часто. И обычно она не указывает на серьёзную болезнь.