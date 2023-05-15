Фитнес и здоровье
20:11, 15 мая 2023
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На какие проблемы со здоровьем указывает сухость во рту? Отвечает стоматолог

Возьмите всё это на заметку

Сухость во рту может доставлять дискомфорт. А ещё она повышает риск развития кариеса и инфекций. Вот из-за чего может возникать эта проблема.

Причин сухости во рту может быть множество: от приёма лекарств до стресса. Также существует ряд исследований, которые связывают сухость во рту с сахарным диабетом, раком, аутоиммунными заболеваниями.

Вместе с тем в целом сухость во рту встречается часто. И обычно она не указывает на серьёзную болезнь.

На какие проблемы со здоровьем указывает сухость во рту? Отвечает стоматолог

Dental Health Society

Облегчить состояние при сухости во рту можно разными способами. Всё зависит от причины проблемы. Например, вы можете уменьшить дискомфорт, избегая обезвоживания, а также поддерживая хорошую гигиену полости рта (ежедневный уход за полостью рта дома, регулярные походы к стоматологу).

Также безопасными методами уменьшения сухости во рту считаются рассасывание леденцов или кубиков льда, употребление холодных несладких напитков, жевание жвачки без сахара.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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