На каком расстоянии монитор не вредит зрению

Хомяков отметил, что россияне в среднем проводят за компьютером от шести до семи часов в день. Чтобы сгладить вред, нужно расположить экран монитора прямо перед собой. Следует проверить, чтобы верхний край экрана находился на уровне линии взгляда. Расстояние от глаз до монитора должно быть около 50-60 сантиметров.

Если речь идёт о ноутбуке или планшете с экраном диагональю 10-12 дюймов, то расстояние может быть равно длине от локтя до большого пальца руки. Это в среднем 40-45 сантиметров.

Кроме того, следует правильно организовать освещение в комнате. Нужно выбирать источники света с более естественным излучением, у ламп должна была нулевая пульсация. Светового потока, который испускает лампа накаливания в 60 ватт, вполне достаточно.