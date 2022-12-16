На людях провели эксперимент по лечению слабоумия звуком и светом

Результаты многообещающие: уникальное лечение привело к некоторым неврологическим и когнитивным улучшениям, но необходимо провести дополнительные исследования, прежде чем можно будет утверждать, что этот вид терапии работает.

Ранее исследователи обнаружили, что токсичные белки, связанные с болезнью Альцгеймера, могут быть удалены из мозга мышей после воздействия мерцающего света. Дальнейшие исследования показали, что “волшебной” частотой является 40 Гц. Когда животных подвергали воздействию звука и света на этой частоте, были обнаружены улучшения в здоровье мозга.

В первом исследовании первой фазы приняли участие 43 человека, чтобы проверить, безопасно ли такое световое и звуковое воздействие и влияет ли оно на мозг человека.

Это предварительное исследование включало как здоровых, так и людей с когнитивными нарушениями, а также участников с эпилепсией, чтобы оценить потенциал лечения. После короткого воздействия сенсорной стимуляции исследователи обнаружили, что ряд областей мозга синхронизируется с частотой 40 Гц.

Во втором исследовании приняли участие 15 человек с ранней стадией болезни Альцгеймера. Каждому участнику дали устройство, которое он должен был взять домой и пользоваться им около часа в день. Устройство представляло собой небольшую светодиодную доску с iPad в центре и саундбаром под ней.

Во время просмотра видео на iPad светодиодная панель на доске мерцала с частотой 40 Гц, а саундбар воспроизводил 40-Гц звук. Половина когорты была рандомизирована в фиктивный контроль, в котором постоянно использовался белый свет и белый шум.

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