На праздники пригодится: Роскачество назвало критерии качественного шампанского

Прежде всего, она предупредила, что игристые вина следует покупать только в магазинах, чтобы снизить риск покупки подделки. К тому же необходимо убедиться, что на бутылке есть федеральная спецмарка, на основании которой можно проверить продукт через приложение Росалкогольрегулирования “Антиконтрафакт-Алко”.

По словам Буняевой, настоящее игристое не содержит ароматизаторов и красителей, а на этикетках и контрэтикетках не должно быть надписей "без вина" или "слабоалкогольный /виноградосодержащий напиток". Кроме того, шипучка не может быть изготовлена из яблочного сырья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.