На продажу выставили «первые Apple Watch» 1988 года

Журналисты отмечают, что это чрезвычайно редкая находка, часть истории технологий. Она заинтересует коллекционеров, инвесторов и поклонников Apple. Кроме того, интересно, что, когда астронавты на борту космического корабля «Атлантис» отправили первый email из космоса в 1991 году, они носили именно WristMac. Эт часы помогали им управляться с программным обеспечением Apple Link на борту корабля.

Торги начинаются с 1 доллара и верхней границы у лота нет. Будет неудивительно, если его продадут за очень большую сумму.