На продажу выставили «первые Apple Watch» 1988 года

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На продажу выставили «первые Apple Watch» 1988 годаЭто Seiko WristMac
На аукцион выставили необычный лот — «первые Apple Watch». Это устройство было выпущено в 1988 в качестве раннего аксессуара от Macintosh.
Часы предлагаются в оригинальной коробке, с регистрационными документами, мануалом, дискетой с ПО. Устройство называется Seiko WristMac. Оно вышло за 25 лет до настоящих Apple Watch.
Журналисты отмечают, что это чрезвычайно редкая находка, часть истории технологий. Она заинтересует коллекционеров, инвесторов и поклонников Apple. Кроме того, интересно, что, когда астронавты на борту космического корабля «Атлантис» отправили первый email из космоса в 1991 году, они носили именно WristMac. Эт часы помогали им управляться с программным обеспечением Apple Link на борту корабля.
Торги начинаются с 1 доллара и верхней границы у лота нет. Будет неудивительно, если его продадут за очень большую сумму.