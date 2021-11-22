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На продажу выставили «первые Apple Watch» 1988 года

Это Seiko WristMac
На аукцион выставили необычный лот — «первые Apple Watch». Это устройство было выпущено в 1988 в качестве раннего аксессуара от Macintosh.
На продажу выставили «первые Apple Watch» 1988 года

Часы предлагаются в оригинальной коробке, с регистрационными документами, мануалом, дискетой с ПО. Устройство называется Seiko WristMac. Оно вышло за 25 лет до настоящих Apple Watch.

На продажу выставили «первые Apple Watch» 1988 года

Журналисты отмечают, что это чрезвычайно редкая находка, часть истории технологий. Она заинтересует коллекционеров, инвесторов и поклонников Apple. Кроме того, интересно, что, когда астронавты на борту космического корабля «Атлантис» отправили первый email из космоса в 1991 году, они носили именно WristMac. Эт часы помогали им управляться с программным обеспечением Apple Link на борту корабля.

Торги начинаются с 1 доллара и верхней границы у лота нет. Будет неудивительно, если его продадут за очень большую сумму.

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