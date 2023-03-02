На сколько лет сокращает жизнь одна бессонная ночь

С проблемами со сном сталкиваются многие. Из-за недостатка сна мы ощущаем себя уставшими и измотанными. Причём научные исследования показывают, что бессонные ночи приводят к изменениям в структуре мозга человека.

В исследовании, результаты которого были опубликованы в Journal of Neuroscience, говорится, что из-за недосыпа мозг может стареть быстрее. Доказано, что всего одна бессонная ночь способствует старению мозга у некоторых людей на срок до двух лет.