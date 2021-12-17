На видео показали, как новые часы Huawei измеряют артериальное давление

Чтобы получить точные показания, нужно сидеть в одном положении, при этом само устройство не должно касаться груди.

Известно также, что Watch D получат 32 МБ оперативной памяти и 4 ГБ хранилища. Их можно подключить через Bluetooth к телефону или наушникам. Согласно информации источников, часы будут стоить 2998 юаней (около 35 тысяч рублей).