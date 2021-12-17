На видео показали, как новые часы Huawei измеряют артериальное давление

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На видео показали, как новые часы Huawei измеряют артериальное давлениеЭто видео-инструкция
Скоро Huawei должна выпустить новые умные часы Watch D. Самой интересной их опцией будет функция измерения артериального давления. В сети опубликовали ролик, в котором показано, как пользоваться таким устройством.
Это видео — руководство пользователя.Из него следует, что часы будут в комплекте иметь надувной аксессуар, который находится на внутренней стороне ремешка. Он совместим с ремешками разных размеров.
Чтобы получить точные показания, нужно сидеть в одном положении, при этом само устройство не должно касаться груди.
Известно также, что Watch D получат 32 МБ оперативной памяти и 4 ГБ хранилища. Их можно подключить через Bluetooth к телефону или наушникам. Согласно информации источников, часы будут стоить 2998 юаней (около 35 тысяч рублей).
Источник: GSMArena