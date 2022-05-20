Начали толстеть? Возможно, это из-за приёма витаминов

Начали толстеть? Возможно, это из-за приёма витаминовИ как этого избежать
Как объяснила Павлова, у приема витаминов могут быть нежелательные последствия. Среди которых и частое чувство голода, что может привести к набору вами лишнего веса.
В народе витамины называют стимулирующими веществами. Это неправильное определение, с медицинской точки зрения, но люди любят так говорить. Витамины действительно разгоняют метаболизм и повышают аппетит. Дополнительные килограммы набираются в период приема витаминов не потому, что эти препараты сами по себе содержат калории, а потому, что они стимулируют желание есть
При этом Павлова рассказала, что для того, чтобы избежать такого сценария надо больше двигаться, это поможет сжечь лишние калории. Также важна осознанность питания. По ее словам, когда мы едим, мы не должны смотреть телевизор или еще что-то делать. Потому что в таком случае пища плохо пережевывается и мы стараемся ее быстро проглотить. “В результате она плохо усваивается и не дает насыщения, а это, в свою очередь, способствует увеличению количества пищи, которую мы съедаем”, – объяснила специалист.
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