Начали толстеть? Возможно, это из-за приёма витаминов

При этом Павлова рассказала, что для того, чтобы избежать такого сценария надо больше двигаться, это поможет сжечь лишние калории. Также важна осознанность питания. По ее словам, когда мы едим, мы не должны смотреть телевизор или еще что-то делать. Потому что в таком случае пища плохо пережевывается и мы стараемся ее быстро проглотить. “В результате она плохо усваивается и не дает насыщения, а это, в свою очередь, способствует увеличению количества пищи, которую мы съедаем”, – объяснила специалист.

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