Начало деменции можно понять по этим трем кишечным бактериям

Начало DLB связано с аномальным отложением альфа-синуклеина, белка в мозге, который играет роль в передаче сигналов между нейронами. Наличие этих отложений, известных как "тельца Леви", влияет на химические вещества в мозге, что приводит к ухудшению мышления, рассуждений и памяти.

Исследовательская группа проанализировала микроорганизмы в кишечнике и желчных кислотах кала пациентов с DLB, болезнью Паркинсона и расстройством поведения с быстрым движением глаз. Они обнаружили, что три кишечные бактерии, Collinsella, Ruminococcus и Bifidobacterium, были связаны с пациентами с DLB.

У них исследователи обнаружили увеличение Ruminococcus, увеличение Collinsella и уменьшение Bifidobacterium, что отличало их от пациентов с болезнью Паркинсона, у них этот уровень не изменился. В будущем, используя эти данные, врачи смогут анализировать бактерии в пищеварительном тракте человека, чтобы отличить DLB от болезни Паркинсона и разработать новые методы лечения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.