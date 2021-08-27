Начался выпуск подделок ещё не представленных новых часов Apple

Ранее издание Bloomberg писало, что Apple Watch Series 7 получат более тонкие рамки дисплея, более быстрый процессор и улучшенную функцию UWB (Ultra-wide band). Отмечалось, что эти часы наконец будут отличаться новым дизайном — впервые с момента выпуска Series 4 в 2018 году.

Apple Watch Series 7 будут доступны в двух размерах: 41 мм и 45 мм. Сейчас часы компании выпускаются в размерах 40 мм и 44 мм.