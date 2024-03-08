Надежда на ремиссию ВИЧ: четверо детей защищены он вируса уже больше года

Дети, участвовавшие в клиническом исследовании, финансируемом Национальным институтом здоровья США, получали АРТ в течение 48 часов после рождения. Такое раннее вмешательство, вероятно, ограничило создание вирусных резервуаров — скрытых очагов ВИЧ, которые могут вновь запустить инфекцию после прекращения лечения. После соответствия определенным критериям вирусной супрессии и здоровья иммунной системы дети планово прерывали АРТ.

Несмотря на новаторский характер исследования, оно подчеркивает сложность процесса ремиссии ВИЧ. У четырех детей ремиссия длилась от 48 до 64 недель, а у двух других вирус вновь проявился в течение восьми недель. Исследователи изучают факторы, влияющие на такие разные результаты.

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