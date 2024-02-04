Надвигается «раковый кризис»: к 2050 году заболеваемость вырастет на 77%

Основные выводы вывода доклада ВОЗ выглядят примерно так:

В 2022 году было диагностировано 20 миллионов новых случаев рака, а к 2050 году прогнозируется 77-процентный рост до 35 миллионов.

Наиболее распространены рак легких, рак груди и колоректальный рак, причем рак легких лидирует по числу смертей.

Рак шейки матки остается одной из главных угроз в странах с низким и средним уровнем дохода, несмотря на то, что его можно предотвратить.

Существует огромное неравенство в доступе к онкологическим услугам, причем в странах с низким уровнем дохода наблюдается значительный разрыв.

Табак, алкоголь и ожирение являются основными факторами, способствующими росту заболеваемости, наряду с экологическими факторами, такими как загрязнение воздуха.

Отчет выявляет тревожную тенденцию: в то время как общее бремя рака растет, страны с низким и средним уровнем дохода страдают от него несоразмерно больше. Они испытывают более низкие показатели диагностики, часто из-за отсутствия программ скрининга и информированности, более высокие показатели смертности из-за ограниченного доступа к качественному лечению и паллиативной помощи, а также значительные пробелы в охвате услугами, при этом такие основные услуги, как лучевая терапия, гораздо менее доступны.

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