Найден белок-«клей», идеальный против старения мозга

С возрастом наш организм хуже справляется с ремонтом ДНК, и повреждения накапливаются, особенно в нервных клетках мозга, которые не делятся и не восстанавливаются. Ученые выяснили, что PDI может перемещаться в ядро клетки и исправлять повреждения ДНК, продлевая жизнь и здоровье важных мозговых клеток. Эксперименты показали, что без PDI клетки не могут восстановить повреждения, а добавление этого белка восстанавливает их способности к «ремонту». В исследованиях на рыбках PDI помог защитить клетки от возрастных повреждений.

Команда исследователей сейчас работает над методами генной терапии с использованием PDI, чтобы замедлить развитие нейродегенеративных болезней и улучшить здоровье мозга. Однако PDI в раковых клетках помогает опухолям защищаться от лечения. Поэтому важно понимание функций этого белка.

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