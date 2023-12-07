Найден «белок-супергерой» для борьбы с раком и аутоиммунными заболеваниями

В исследовании, проведенном в Австралийском национальном университете, ученые раскрыли скрытый талант DECTIN-1. В своем мутированном состоянии этот белок не только ухудшает аутоиммунные заболевания, такие как диабет первого типа и экзема, но и содержит ключ к разгадке секретов рака.

Представьте себе выключатель света для вашей иммунной системы - это и есть DECTIN-1. Включив его, ученые полагают, что мы можем снизить тонус иммунной системы, облегчив аутоиммунные заболевания. И наоборот, выключив его, мы можем перевести иммунную систему в режим гипердвижения, что может стать потенциальным переломным моментом в борьбе с раком.

Это открытие дает страдающим от аутоиммунных заболеваний, поскольку существующие методы лечения часто имеют тяжелые побочные эффекты.

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