Найден биомаркер, помогающий понять причину слабоумия в старости

Врачи обычно полагаются на МРТ и КАТ, чтобы отличить повреждение сосудов от болезни Альцгеймера, не исключая и “догадки” во время постановления диагноза. Однако новое исследование выявило диагностический биомаркер, который может уменьшить количество догадок.

В рамках исследования 335 участников прошли визуализацию мозга с помощью МРТ и когнитивное тестирование. Были взяты образцы крови, в которых измерялся уровень PlGF, молекуле, которая связана с регулированием мозгового кровотока.

Результаты показали, что участники с когнитивными нарушениями и визуализацией мозга, соответствующей заболеванию мелких сосудов головного мозга, также имели высокий уровень PlGF в плазме крови. У тех, кто имел уровень PlGF вы 75%, вероятность слабоумия или деменции была в три раза выше, чем у тех, чей уровень PlGF был ниже 25%.

Выявление PlGF в качестве биомаркера, определяющего вклад сосудистых заболеваний в снижение когнитивных способностей, является важным шагом на пути к отличию такого рода когнитивных нарушений от нарушений, вызванных болезнью Альцгеймера, заявили ученые.

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