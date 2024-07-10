Найден еще один способ борьбы с раком печени: стволовые клетки

В отличие от персонализированных методов лечения, таких как CAR T-cell therapy, которые требуют индивидуальной настройки, эта терапия с использованием NK-клеток может быть массовой и легкодоступной для пациентов. Ключевая инновация заключается в отключении рецептора для трансформирующего фактора роста бета (TGF-β) - белка, который в изобилии присутствует в опухолях ГЦК и подавляет иммунный ответ и способствует росту рака.

Ведущий автор исследования доктор Дэн Кауфман и его команда обнаружили, что NK-клетки, модифицированные для блокирования рецептора TGF-β, продемонстрировали мощную противоопухолевую активность в доклинических испытаниях, значительно увеличив показатели выживаемости.

Полученные результаты открывают путь к будущим клиническим испытаниям.

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