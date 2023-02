Найден фактор, благодаря которому вы будете успешно учиться

Команда специалистов провела исследование, чтобы узнать, как связаны ночной сон и успеваемость студентов-первокурсников. Благодаря трекеру сна учёные выяснили, что в среднем студенты спят 6,5 часов в сутки. Однако если они спали менее 6 часов в день, то у них накапливались плохие оценки. Полученные результаты можно найти в выпуске Proceedings of the National Academy of Sciences.

Учёные обнаружили, что чем меньше ночного сна получал студент-первокурсник в начале семестра, тем ниже был его средний балл в конце семестра, то есть спустя 5-9 недель.