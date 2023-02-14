Найден фактор, благодаря которому вы будете успешно учиться

Найден фактор, благодаря которому вы будете успешно учитьсяНи в коем случае о нём не забывайте
Команда учёных провела одно исследование, чтобы выяснить, как продолжительность ночного сна в начале семестра повлияет на средний балл студентов первого курса колледжа в конце семестра. Использовались для этого трекеры сна Fitbit.
Фото: UP Chieve
Команда специалистов провела исследование, чтобы узнать, как связаны ночной сон и успеваемость студентов-первокурсников. Благодаря трекеру сна учёные выяснили, что в среднем студенты спят 6,5 часов в сутки. Однако если они спали менее 6 часов в день, то у них накапливались плохие оценки. Полученные результаты можно найти в выпуске Proceedings of the National Academy of Sciences.
Учёные обнаружили, что чем меньше ночного сна получал студент-первокурсник в начале семестра, тем ниже был его средний балл в конце семестра, то есть спустя 5-9 недель.
Pixabay/CC0 Public Domain
В проведённом исследовании приняли участие более 600 первокурсников. Они для отслеживания и записи режима сна носили устройства Fitbit.
Удивительно, но у тех студентов, которые спали менее 6 часов, заметно снизилась успеваемость. С каждым потерянным часом средний балл в конце семестра снижался на 0,07. Поэтому хороший ночной сон так важен для успешной учёбы.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.